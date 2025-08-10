Через удар по вокзалу у Синельниковому затримується низка потягів

Поїзди, які їдуть на дільниці від Дніпра до Запоріжжя і в зворотному напрямку, проїжджатимуть пошкоджену ділянку під допоміжним локомотивом. Назначені потяги затримаються в межах години.

Поїзд №92 Одеса - Краматорськ і №824 Дніпро - Харків прямуватимуть через станцію Самар-Дніпровський. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть в обʼїзд.

"Залізничники продовжують відновлення пошкодженої інфраструктури, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку", - йдеться у повідомленні.