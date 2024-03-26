Через удар по Одесі постраждали вже 10 осіб: фото наслідків

Обстріл Одеси

Вдень понеділка, 25 березня, РФ в черговий раз завдала ракетного удару по місту Одеса. Спочатку було відомо про про трьох постраждалих жінок, потім кількість постраждалих зросла до 4. Також повідомлялось про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

26 березня речниця ОК "Південь" Наталка Гуменюк зазначала, що через вчорашній обстріл постраждали 9 людей. Вона також додала, що ворог, атакуючи Одесу використав тактику подвійного удару. Її окупанти застосовують вже не вперше.

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