Через удар по Києву у Голосіївському районі горить висотка, є постраждалі

Через ранковий удар по Києву 7 лютого в Голосіївському районі палає багатоповерхівка, є постраждалі. Також спалахнули СТО та автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram та КМВА.
"У Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце", - розповів Кличко.
Крім того, за його словами, в районі палають автівки та приміщення СТО.
"Всі служби на місці. Звернень до медиків наразі не надходило", - додав мер столиці.
Пізніше в КМВА додали, що за попередньою інформацією, в Голосіївському районі постраждала одна людина.
"Зафіксовано пошкодження електромережі. Інформація оновлюється", - додали в адміністрації.
Як зазначив Кличко, постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки.
О 8:44 мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих у Голосіївському районі.
"Уже троє госпіталізованих у Голосіївському районі. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", - написав він.
Наразі екстренні служби працюють зараз у Голосіївському районі.
"У 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО", - розповів про наслідки атаки РФ Кличко.
Українські військові зафіксували пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з напрямку Каспійського моря. В Україні в низці областей, в тому числі в Києві та області оголошена повітряна тривога.
Пізніше повідомлялось, що в Києві та області лунають вибухи, працювала ППО. Наразі вже відомо про 6 постраждалих - трьох у Дніпровському районі, трьох - у Голосіївському.
Крім того, на лівому березі у Києві частина будинків залишилася без світла. Уламки російської ракети пошкодили дві високовольтних лінії. Тут пошкоджено і магістраль теплопостачання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.