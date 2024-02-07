Через удар по Києву у Голосіївському районі горить висотка, є постраждалі

"У Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце", - розповів Кличко.

Крім того, за його словами, в районі палають автівки та приміщення СТО.

"Всі служби на місці. Звернень до медиків наразі не надходило", - додав мер столиці.

Є постраждала

Пізніше в КМВА додали, що за попередньою інформацією, в Голосіївському районі постраждала одна людина.

"Зафіксовано пошкодження електромережі. Інформація оновлюється", - додали в адміністрації.

Як зазначив Кличко, постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки.

Кількість постраждалих зростає

О 8:44 мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих у Голосіївському районі.

"Уже троє госпіталізованих у Голосіївському районі. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", - написав він.

Пожежа на кількох поверхах висотки

Наразі екстренні служби працюють зараз у Голосіївському районі.

"У 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО", - розповів про наслідки атаки РФ Кличко.

Обстріл Києва

Українські військові зафіксували пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з напрямку Каспійського моря. В Україні в низці областей, в тому числі в Києві та області оголошена повітряна тривога.

Пізніше повідомлялось, що в Києві та області лунають вибухи, працювала ППО. Наразі вже відомо про 6 постраждалих - трьох у Дніпровському районі, трьох - у Голосіївському.

Крім того, на лівому березі у Києві частина будинків залишилася без світла. Уламки російської ракети пошкодили дві високовольтних лінії. Тут пошкоджено і магістраль теплопостачання.