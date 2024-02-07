Из-за удара по Киеву в Голосеевском районе горит высотка, есть пострадавшие

"В Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. Пожарно-спасательное подразделение следует на место", - рассказал Кличко.

Кроме того, по его словам, в районе горят автомобили и помещения СТО.

"Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало", - добавил мэр столицы.

Есть пострадавшая

Позже в КГВА добавили, что, по предварительной информации, в Голосеевском районе пострадал один человек.

"Зафиксированы повреждения электросети. Информация обновляется", - добавили в администрации.

Как отметил Кличко, пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки, где произошло возгорание в результате вражеской атаки.

Число пострадавших растет

В 8:44 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших в Голосеевском районе.

"Уже трое госпитализированных в Голосеевском районе. Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки", - написал он.

Пожар на нескольких этажах высотки

В настоящее время экстренные службы работают сейчас в Голосеевском районе.

"В 18-этажном доме тушат возгорание на нескольких этажах. Также ликвидируют пожар в здании СТО", - рассказал о последствиях атаки РФ Кличко.

Обстрел Киева

Украинские военные зафиксировали пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по направлению Каспийского моря. В Украине в ряде областей, в том числе в Киеве и области, объявлена воздушная тревога.

Позже сообщалось, что в Киеве и области раздаются взрывы, работала ПВО. Уже известно о 6 пострадавших - трех в Днепровском районе, трех - в Голосеевском.

Кроме того, на левом берегу в Киеве часть домов осталась без света. Обломки российской ракеты повредили две высоковольтные линии. Здесь повреждена и магистраль теплоснабжения.