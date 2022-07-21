ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Через три порта на Балтийском море. Deutsche Bahn начнет экспортировать зерно из Украины

Новина українською →
Берлин, Четверг 21 июля 2022 00:47
Через три порта на Балтийском море. Deutsche Bahn начнет экспортировать зерно из Украины Фото: Deutsche Bahn будет экспортировать зерно из Украины в Германию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn планирует перевозить зерно товарными поездами из Украины в порты Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Deutsche Bahn трансформируют свою железнодорожную сеть, чтобы доставлять зерно из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке недалеко от Бремерхафена.

Железнодорожный оператор планирует запускать несколько поездов в неделю, и большая часть зерна будет перевозиться через Румынию и Польшу. В компании пока затрудняются ответить, сколько зерна она сможет перевозить в месяц.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по "зерновому коридору", в которых принимали участие делегации Украины, Турции, Россия и ООН. Участники договорились о деблокаде трех украинских портов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен