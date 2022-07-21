Через три порта на Балтийском море. Deutsche Bahn начнет экспортировать зерно из Украины
Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn планирует перевозить зерно товарными поездами из Украины в порты Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Deutsche Bahn трансформируют свою железнодорожную сеть, чтобы доставлять зерно из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке недалеко от Бремерхафена.
Железнодорожный оператор планирует запускать несколько поездов в неделю, и большая часть зерна будет перевозиться через Румынию и Польшу. В компании пока затрудняются ответить, сколько зерна она сможет перевозить в месяц.
Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по "зерновому коридору", в которых принимали участие делегации Украины, Турции, Россия и ООН. Участники договорились о деблокаде трех украинских портов.
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