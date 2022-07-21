Через три порти на Балтійському морі. Deutsche Bahn почне експортувати зерно з України

Німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn планує перевозити зерно товарними поїздами з України в порти Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Залізничний оператор планує запускати кілька поїздів на тиждень, і більша частина зерна буде перевозитися через Румунію і Польщу. У компанії поки важко відповісти, скільки зерна вона зможе перевозити в місяць.

Deutsche Bahn трансформують свою залізничну мережу, щоб доставляти зерно з України в німецькі порти Росток, Гамбург і Бремерхафен.

Нагадаємо, 13 липня в Туреччині пройшли переговори по "зерновому коридору", в яких брали участь делегації України, Туреччини, Росія та ООН. Учасник домовилися про деблокаду трьох українських портів.

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