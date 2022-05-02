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Через Токмак и Васильевку. Жители Запорожской области могут эвакуироваться с колонной из Мариуполя

Фото: жители Запорожской области могут эвакуироваться с колонной из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жители Запорожской области могут эвакуироваться в понедельник, 2 мая, присоединившись к колонне, которая будет идти из Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

"При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласован "зеленый коридор" "Мариуполь - Запорожье", - говорится в сообщении.

В администрации добавляют, что колонны автобусов будут следовать через Токмак и Васильевку.

Напомним, ранее сообщалось, что начало эвакуации из Мариуполя перенесли на 2 мая, точка сбора людей - торговый центр "Порт Сити".

Накануне началась эвакуация при участии ООН и Красного Креста, ожидается, что уже сегодня первые эвакуированные доберутся до Запорожья.

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Запорожская областьэвакуация