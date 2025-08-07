Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів

Зокрема, у середу президент США Дональд Трамп виступив у Білому домі разом із гендиректором Apple Тімом Куком.

Під час спілкування з пресою Трамп заявив, що його адміністрація "запровадить дуже високий тариф на мікросхеми і напівпровідники", але для будь-якої компанії, яка будується в США, "плата стягуватися не буде".

Він уточнив, що тариф становитиме приблизно 100% і застосовуватиметься до всіх мікросхем, які імпортуються в країну.

"Трамп попередив, що оголосить про введення мит на напівпровідники, які можуть торкнутися iPhone, iPad, MacBook та інших популярних продуктів Apple", - пише NBC News.

Що говорить Кук про інвестиції США і що відомо про виробництво в Америці

"Я радий бути тут із вами сьогодні, і я дуже пишаюся тим, що сьогодні ми виділяємо Сполученим Штатам додатково 100 мільярдів доларів", - сказав Кук Трампу під час заходу в Білому домі.

Він повідомив, що компанія "вже підписала нові угоди з 10 компаніями по всій Америці", щоб здійснювати додаткове виробництво.

"По-друге, ми маємо намір закуповувати сучасні рідкоземельні магніти американського виробництва", - додав він.

Крім того, сама Apple заявила, що вироблятиме скляні покриття для всіх iPhone і Apple Watch, які продаються по всьому світу - у США. Зокрема, компанія-виробник скла Corning, у рамках угоди на 2,5 млрд доларів вироблятиме його на своєму заводі в Харродсбурзі, штат Кентуккі.

"Apple значно збільшить витрати на внутрішній ланцюжок поставок iPhone і побудує найбільшу та найскладнішу лінію з виробництва смарт-окулярів у світі", заявив Трамп під час зустрічі.

NBC зазначає, що Corning переобладнає всі свої потужності під виробництво продукції для Apple, що дасть змогу збільшити чисельність виробничих та інженерних кадрів виробника скла в Кентуккі на 50%.

Тим часом Apple заявила, що оголошення про виробництво скла є частиною зобов'язання щодо виділення 600 млрд доларів на перенесення частини своїх ланцюжків поставок до США. Раніше компанія обіцяла інвестувати 500 млрд доларів за наступні 4 роки.

Крім того, компанія Applied Materials (постачальник Apple) теж оголосила про інвестиції 200 млн доларів у завод в Аризоні з виробництва обладнання для виробництва чіпів.

Дане обладнання буде використовуватися Texas Instruments, іншим постачальником Apple - для виробництва деяких напівпровідників, які використовуються в продукції Apple.

"Apple також побудує в Г'юстоні завод з виробництва серверів площею 250 000 квадратних футів і вкладе мільярди доларів у будівництво центрів обробки даних по всій країні - від Північної Кароліни до Айови та Орегона", - розповів Трамп.

Раніше компанія вже анонсувала будівництво заводу з виробництва серверів у Х'юстоні, відкриття якого заплановано на 2026 рік.

Чи буде перенесення виробництва в США

NBC пише, що заява Apple не означає, що виробництво або збірка будь-яких основних продуктів компанії, як-от iPhone, iPad або MacBook, здійснюватиметься у США.

Зокрема, Кук сказав журналістам, що остаточне складання iPhone "поки що" не буде в США, хоча "багато" деталей виробляються в Америці. Видання зазначило, що більшість iPhone виробляються в Індії та Китаї.

Також NBC нагадало, що більшість найпопулярніших продуктів Apple наразі звільнені від мит.

Так відбувається, поки Міністерство торгівлі США проводить розслідування відповідно до розділу 232, щоб визначити вплив імпорту цих продуктів та їхніх компонентів на національну безпеку.

Водночас, незважаючи на звільнення від мит, Apple втратила 800 млн доларів в останньому кварталі і прогнозує, що втратить ще 1,5 млрд доларів протягом наступних трьох місяців.