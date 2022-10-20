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Через терор РФ. Львівська область очікує на майже 100 тисяч переселенців

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 19:13
Через терор РФ. Львівська область очікує на майже 100 тисяч переселенців Фото: Львівська область очікує на майже 100 тисяч переселенців (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В деяких областях України нема можливості розпочати опалювальний сезон, тому Львівська область очікує на прибуття ще близько 100 тисяч вимушених переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

"Це лише попередні підрахунки. Люди потребуватимуть тепла та базових умов для проживання", - йдеться у повідомленні.

За словами Козицького, наразі відбуваються ремонти гуртожитків, які тривалий час не використовували. Саме тому потрібна допомога від партнерів, аби зробити це швидше та у більшій кількості, а також облаштувати ці тимчасові житла всім необхідним. Також ОВА працює над забезпеченням усіх жителів області електрикою, водопостачанням, створює стаціонарні та мобільні пункти обігріву.

"Подякував народові та владі Республіки Польща за всебічну підтримку України у цей складний для нас час. З такими союзниками ця боротьба дається легше", - додав Козицький.

Нагадаємо, що в Україні продовжили термін подачі повторних заявок біженців на виплату 2000 гривень.

Також довідку внутрішньо переміщеної особи знову можна отримати через "Дію".

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