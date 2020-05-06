Венгрия отказывается соблюдать закон ЕС о защите данных

Фото: флаг Венгрии (pixabay.com/lmaresz)

Правительство страны отказывается соблюдать закон пока не будет объявлен режим чрезвычайного положения

Венгерское правительство объявило о планах приостановить обязательства, предусмотренные в законе Европейского союза о защите данных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как сообщается, правительство страны отказывается от обязательств в рамках закона до тех пор, пока не будет объявлен период "чрезвычайного положения" в связи с пандемией коронавируса.

Новые меры включают приостановление права людей на доступ к личной информации и ее стирание. Указ также ослабляет обязанность властей уведомлять отдельных лиц при сборе персональных данных, когда определенные органы власти действуют с целью "предотвращения случаев заболевания коронавирусом, их выявления, изучения и предотвращения дальнейшего распространения".

Указ также приостанавливает действие и вносит изменения в некоторые положения венгерского закона о свободе информации, увеличивая время, которое органы власти могут отреагировать на запрос, в результате чего, как утверждают критики, для тех, кто пытается получить доступ к публичным данным, может потребоваться три месяца ожидания.

Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что пик коронавируса в Венгрии может прийтись на 3 мая.

Также РБК-Украина писало, что 9 апреля венгерское правительство приняло решение о продлении действия комендантского часа. Действие ограничения было продлено на неопределенный срок. Орбан утверждал, что ограничительные меры эффективно помогают уменьшить распространение коронавируса.