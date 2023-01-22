Через танки Україні. Глава Пентагону поскандалив із найближчим радником Шольца, - ЗМІ

Видання зазначає, що Вашингтон особливо обурений тим, що уряд Німеччини публічно поставив умови для постачання танків Leopard до України.

"Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або гнівом, що ледь приховується, на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard. Особливо різким був тон в уряді США", - йдеться в матеріалі.

Остін марно намагався на засіданні "Рамштайну" домогтися зобов'язань щодо постачання літаків Leopard 2. Йдеться не лише про конкретний внесок Німеччини у вигляді бойових танків з арсеналу Бундесверу, але, перш за все, про дозвіл на експорт, який Берлін має надати відповідно до німецьких правил експорту озброєнь для танків, які вже за кордоном.

Видання повідомляє, що Остін розійшовся у поглядах із найближчою довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників, як зазначається, була "напруженою".

Крім того, за інформацією видання, радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван у телефонній розмові з радником німецького канцлера Єнсом Плетнером різко розкритикував дії Німеччини.

Нагадаємо, раніше канцлер неодноразово заявляв про те, що Німеччина може передати Leopard Україні, але вона не робитиме цього без союзників.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Шольц може схвалити передачу Україні танки Leopard, але якщо США, своєю чергою, почнуть поставки Abrams.

При цьому голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав Білий дім відправити хоча б один танк Abrams, щоб змусити інші країни передати Україні танки Leopard 2.

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