Из-за танков Украине. Глава Пентагона поскандалил с ближайшим советником Шольца, - СМИ

Издание отмечает, что Вашингтон особенно возмущен тем, что правительство Германии публично поставило условия для поставки танков Leopard в Украину.

"Союзники Германии по НАТО отреагировали открытым непониманием или едва скрываемым гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard. Особенно резким был тон в правительстве США", - говорится в материале.

Остин тщетно пытался на заседании "Рамштайна" добиться обязательств по поставке самолетов Leopard 2. Речь идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из арсенала Бундесвера, но, прежде всего, о разрешении на экспорт, которое Берлин должен предоставить в соответствии с немецкими правилами экспорта вооружений для танков, уже поставленных за рубеж.

Издание сообщает, что Остин разошелся во взглядах с ближайшим доверенным лицом Шольца, а встреча чиновников, как отмечается, была "напряженной".

Кроме того, по информации издания, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником немецкого канцлера Йенсом Плетнером резко раскритиковал действия Германии.

Напомним, ранее канцлер неоднократно заявлял о том, что Германия может передать Leopard Украине, но она не будет делать этого без союзников.

Также мы писали, что, по данным СМИ, Шольц может одобрить передачу Украине танки Leopard, но только если США, в свою очередь, начнут поставки Abrams.

При этом глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал Белый дом отправить хотя бы один танк Abrams, чтобы заставить другие страны передать Украине танки Leopard 2.

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