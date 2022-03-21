UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Через Сумскую область вглубь Украины из РФ пролетела большая группа самолетов, - глава ОВА

Фото: истребитель Су-30 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что через территорию области пролетела большая группа самолетов со стороны России вглубь Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение Живицкого.

"Большое количество самолетов со стороны России через Сумскую область пролетело сегодня (20 марта, - Ред.) вглубь Украины", - сказал чиновник, описывая ситуацию в регионе по итогам окончания 25-х суток войны.

Также глава ОВА отметил, что украинские военные в воскресенье нанесли оккупантам существенные потери, уничтожив, в том числе, и российский танк "Черный орел" (так называемый "Объект 640")

"Работала артиллерия, была уничтожена часть колонны российской техники... Был уничтожен супермодный танк - "Черный орел", россияне рассказывают, что оборудованный современными средствами защиты. Этот танк был поражен с первого выстрела и фактически уничтожен", - рассказал Живицкий.

Ранее сообщалось, что 18 марта в Сумской области под Тростянцом ВСУ разбили большую колонну российских войск.

Напомним, по данным командования Воздушных сил ВСУ, за 25 дней войны украинские защитники сбили более 200 российских самолетов и вертолетов, а также десятки беспилотников и крылатых ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьРосавиацияВойна России против Украины