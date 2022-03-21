Через Сумскую область вглубь Украины из РФ пролетела большая группа самолетов, - глава ОВА

"Большое количество самолетов со стороны России через Сумскую область пролетело сегодня (20 марта, - Ред.) вглубь Украины", - сказал чиновник, описывая ситуацию в регионе по итогам окончания 25-х суток войны.

Также глава ОВА отметил, что украинские военные в воскресенье нанесли оккупантам существенные потери, уничтожив, в том числе, и российский танк "Черный орел" (так называемый "Объект 640")

"Работала артиллерия, была уничтожена часть колонны российской техники... Был уничтожен супермодный танк - "Черный орел", россияне рассказывают, что оборудованный современными средствами защиты. Этот танк был поражен с первого выстрела и фактически уничтожен", - рассказал Живицкий.