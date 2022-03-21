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Через Сумську область вглиб України з РФ пролетіла велика група літаків, - глава ОВА

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Сумська область, Понеділок 21 березня 2022 03:11
Через Сумську область вглиб України з РФ пролетіла велика група літаків, - глава ОВА Фото: винищувач Су - 30 (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що через територію області пролетіла велика група літаків з боку Росії вглиб України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення Живицького.

"Велика кількість літаків з боку Росії через Сумську область пролетіла сьогодні (20 березня, - Ред.) вглиб України", - сказав чиновник, описуючи ситуацію в регіоні за підсумками закінчення 25-ої доби війни.

Також глава ОВА зазначив, що українські військові у неділю завдали окупантам істотних втрат, знищивши в тому числі й російський танк "Чорний орел" (так званий "Об'єкт 640")

"Працювала артилерія, була знищена частина колони російської техніки... Був знищений супермодний танк - "Чорний орел", росіяни розповідають, що обладнаний сучасними засобами захисту. Цей танк був уражений з першого пострілу і фактично знищений", - розповів Живицький.

Раніше повідомлялося, що 18 березня в Сумській області під Тростянцем ЗСУ розбили велику колону російських військ.

Нагадаємо, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, за 25 днів війни українські захисники збили понад 200 російських літаків і вертольотів, а також десятки безпілотників і крилатих ракет.

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