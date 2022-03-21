Через Сумську область вглиб України з РФ пролетіла велика група літаків, - глава ОВА

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що через територію області пролетіла велика група літаків з боку Росії вглиб України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на відеозвернення Живицького.

"Велика кількість літаків з боку Росії через Сумську область пролетіла сьогодні (20 березня, - Ред.) вглиб України", - сказав чиновник, описуючи ситуацію в регіоні за підсумками закінчення 25-ої доби війни.

Також глава ОВА зазначив, що українські військові у неділю завдали окупантам істотних втрат, знищивши в тому числі й російський танк "Чорний орел" (так званий "Об'єкт 640")

"Працювала артилерія, була знищена частина колони російської техніки... Був знищений супермодний танк - "Чорний орел", росіяни розповідають, що обладнаний сучасними засобами захисту. Цей танк був уражений з першого пострілу і фактично знищений", - розповів Живицький.