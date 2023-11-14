Через страйк польських перевізників утворився ще один затор біля кордону, - ДПСУ

Таке скупчення фур з польського боку, які чекають на перетин кордону в Україну навпроти "Шегині", пояснюється тим, що водії через дії страйкарів обирають для себе інші напрямки.

За його словами, цього ранку, 14 листопада, під цим пунктом пропуску стояло близько 1100 автомобілів.

Також у ДПСУ уточнили, що "пробки" на українсько-польському кордоні спостерігаються у напрямку трьох КПП: "Ягодин - Дорогуськ" (зафіксовано близько 1300 вантажівок), "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Хребене" (по 500 фур там і там).

Демченко розповів, що минулої доби через пропускний пункт "Шегині" пройшли близько 300 вантажівок на в'їзд в Україну.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками.

Більш детально про блокаду кордону можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.