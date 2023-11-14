Из-за забастовки польских перевозчиков образовался еще один затор возле границы, - ГПСУ

Такое скопление фур с польской стороны, ожидающих пересечение границы в Украину напротив "Шегини" объясняется тем, что водители из-за действий забастовщиков выбирают для себя другие направления.

По его словам, этим утром, 14 ноября, под этим пунктом пропуска стояло около 1100 автомобилей.

Также в ГПСУ уточнили, что "пробки" на украинско-польской границе наблюдаются в направлении трех КПП: "Ягодин - Дорогуск" (зафиксировано около 1300 грузовиков), "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Хребене" (по 500 фур там и там).

Демченко рассказал, что за прошедшие сутки через пропускной пункт "Шегини" проследовали около 300 грузовиков на въезд в Украину.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при условии:

возвращения разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточения требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрета регистрации в Польше компаний с капиталом за пределами ЕС;

получения доступа к украинской системе "Шлях";

отдельных очередей для машин из ЕС в системе "єЧерга";

выделения отдельных очередей для пустых авто.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.

Более детально о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина.