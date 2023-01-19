UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через спротив медиків на окупованих територіях росіяни мусять звозити лікарів з РФ, - ЦНС

Фото: Через спротив медиків на окупованих територіях росіяни мусять звозити лікарів з РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Через спротив медиків на тимчасово окупованих територіях у росіян шалений дефіцит з лікарями. Ворог змушений звозити персонал з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Більшість українських медиків відмовляються підписувати договори із загарбниками. Однак намагаються надавати допомогу місцевому населенню навіть поза межами лікарень.

Через загострення росіянами гуманітарної кризи на ТОТ, зростає смертність серед цивільних. Водночас суттєво зменшилась якість медичного обслуговування через перепрофілювання медзакладів під військові шпиталі.

"Ворог вже налагодив систему так званих відряджень російських лікарів, але кількість охочих не достатня. Тому загарбники запроваджують додаткові виплати від 4.5 тисячі до 18 тисячі рублів, тим, хто незаконно перебуває на окупованих територіях. Виплати будуть виконуватися коштом пенсійного фонду РФ", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, Росія від початку вторгнення зруйнувала в Україні сотні медичних закладів, пошкодила - близько тисячі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України