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Через спротив медиків на окупованих територіях росіяни мусять звозити лікарів з РФ, - ЦНС

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 23:49
Через спротив медиків на окупованих територіях росіяни мусять звозити лікарів з РФ, - ЦНС Фото: Через спротив медиків на окупованих територіях росіяни мусять звозити лікарів з РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Через спротив медиків на тимчасово окупованих територіях у росіян шалений дефіцит з лікарями. Ворог змушений звозити персонал з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Більшість українських медиків відмовляються підписувати договори із загарбниками. Однак намагаються надавати допомогу місцевому населенню навіть поза межами лікарень.

Через загострення росіянами гуманітарної кризи на ТОТ, зростає смертність серед цивільних. Водночас суттєво зменшилась якість медичного обслуговування через перепрофілювання медзакладів під військові шпиталі.

"Ворог вже налагодив систему так званих відряджень російських лікарів, але кількість охочих не достатня. Тому загарбники запроваджують додаткові виплати від 4.5 тисячі до 18 тисячі рублів, тим, хто незаконно перебуває на окупованих територіях. Виплати будуть виконуватися коштом пенсійного фонду РФ", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, Росія від початку вторгнення зруйнувала в Україні сотні медичних закладів, пошкодила - близько тисячі.

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