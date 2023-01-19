ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за сопротивления медиков на оккупированных территориях россияне должны свозить врачей из РФ, - ЦНС

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 23:49
Из-за сопротивления медиков на оккупированных территориях россияне должны свозить врачей из РФ, - ЦНС Фото: Из-за сопротивления медиков на оккупированных территориях россияне должны свозить врачей из РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Из-за сопротивления медиков на временно оккупированных территориях у россиян яростный дефицит с врачами. Враг вынужден свозить персонал из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Большинство украинских медиков отказываются подписывать договоры с захватчиками. Однако пытаются оказывать помощь местному населению даже вне больниц.

Из-за обострения россиянами гуманитарного кризиса на ВОТ растет смертность среди гражданских. В то же время существенно уменьшилось качество медицинского обслуживания из-за перепрофилирования медучреждений под военные госпитали.

"Враг уже наладил систему так называемых командировок российских врачей, но количество желающих не достаточно. Поэтому захватчики вводят дополнительные выплаты от 4.5 тысячи до 18 тысяч рублей, тем, кто незаконно находится на оккупированных территориях. Выплаты будут производиться на средства пенсионного фонда РФ", - добавили в ЦНС.

Напомним, Россия с начала вторжения разрушила в Украине сотни медицинских учреждений, повредила - около тысячи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
САУ, танки, БТР и сотни ракет. Главные анонсы от союзников за последние дни
САУ, танки, БТР и сотни ракет. Главные анонсы от союзников за последние дни
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области