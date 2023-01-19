Из-за сопротивления медиков на оккупированных территориях россияне должны свозить врачей из РФ, - ЦНС

Из-за сопротивления медиков на временно оккупированных территориях у россиян яростный дефицит с врачами. Враг вынужден свозить персонал из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Большинство украинских медиков отказываются подписывать договоры с захватчиками. Однако пытаются оказывать помощь местному населению даже вне больниц.

Из-за обострения россиянами гуманитарного кризиса на ВОТ растет смертность среди гражданских. В то же время существенно уменьшилось качество медицинского обслуживания из-за перепрофилирования медучреждений под военные госпитали.

"Враг уже наладил систему так называемых командировок российских врачей, но количество желающих не достаточно. Поэтому захватчики вводят дополнительные выплаты от 4.5 тысячи до 18 тысяч рублей, тем, кто незаконно находится на оккупированных территориях. Выплаты будут производиться на средства пенсионного фонда РФ", - добавили в ЦНС.