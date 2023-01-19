UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через спроби вербування. У Сербії подали позов до суду проти ПВК "Вагнера"

Фото: У Сербії подали позов до суду проти ПВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Сербії подали позов до суду проти приватної військової компанії "Вагнера". Причиною для цього стали спроби вербування сербів на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Чедомира Стойковича, яку приводить Reuters.

Стойкович зазначає, що судовий позов від імені сербських громадських структур подано не лише проти ПВК "Вагнера". Серед відповідачів є особи, які на думку позивачів сприяли вербуванню.

Reuters повідомляє, що серед відповідачів є Росії в Сербії Олександр Боцан-Харченко та голова Агентства державної безпеки та інформації Сербії Олександр Вулін.

"У нас є обґрунтовані підозри, що Вулін віддавав накази, директиви та інструкції про те, що діяльність групи Вагнера в Сербії не повинна припинятися", - заявив адвокат Стойкович.

Посол РФ у Сербії має дипломатичну недоторканність і не може бути притягнутий до відповідальності в країні. Проте через це є йому можуть наказати покинути Сербію.

Нагадаємо, що приватна військова компанія "Вагнера", яка бере участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає стурбованість у Сполучених Штатів.

Спецслужби Сербії перевіряють інформацію про можливу участь громадян на боці Росії у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСербияВійна в Україні