Из-за попыток вербовки. В Сербии подали иск в суд против ЧВК "Вагнера"

Стойкович отмечает, что судебный иск от имени сербских общественных структур подан не только против ЧВК "Вагнера". Среди ответчиков есть лица, которые, по мнению истцов, способствовали вербовке.

Reuters сообщает, что среди ответчиков есть России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава Агентства государственной безопасности и информации Сербии Александр Вулин.

"У нас есть обоснованные подозрения, что Вулин отдавал приказы, директивы и инструкции о том, что деятельность группы Вагнера в Сербии не должна прекращаться", - заявил адвокат Стойкович.

Посол РФ в Сербии обладает дипломатической неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности в стране. Однако из-за этого ему могут приказать покинуть Сербию.