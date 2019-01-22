Через систему электронных платежей за год прошло 25 трлн гривен

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

За день в системе платежей проходило 100 млрд грн

Через систему электронных платежей Национального банка Украины в 2018 году было осуществлено 357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и 19% по сумме, чем в 2017 году (332 млн платежей на сумму 21 трлн грн соответственно). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Как отметили в НБУ, подавляющее большинство начальных платежей в 2018 году отправлено в систему банками Украины и их филиалами - 93% от их общего количества.

В течение прошлого года в СЭП в среднем за день обрабатывалось 1,4 млн начальных платежей на сумму 101 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей, сообщили в НБУ.

Как свидетельствует структура платежей в системе в 2018 году:

по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн - 53%

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 43%

от 100 тыс. грн и более - 4%

по сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи:

до 1 тыс. грн - меньше 1%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 7%;

от 100 тыс. грн и более - 92%;

Напомним, Национальный банк в течение 2018 года 146 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Глава НБУ Яков Смолий во время выступления в Верховной раде 17 января 2019 года заявил, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.