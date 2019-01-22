Через систему електронних платежів за рік пройшло 25 трлн гривень

За день в системі платежів проходило 100 млрд грн
Через систему електронних платежів Національного банку України у 2018 році було здійснено 357 млн початкових платежів на суму 25 трлн грн, що більше на 7,5% за кількістю та 19% за сумою, ніж у 2017 році (332 млн початкових платежів на суму 21 трлн грн відповідно). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Як зазначили в НБУ, переважна більшість початкових платежів у 2018 році надіслана до системи банками України та їх філіями - 93% від їх загальної кількості.
Упродовж минулого року в СЕП у середньому за день оброблялося 1,4 млн початкових платежів на суму 101 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня близько 10 млн платежів.
Як свідчить структура платежів у системі у 2018 році:
за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:
за сумою найбільше платежів припадало на великі платежі:
Нагадаємо, Національний банк протягом 2018 року 146 разів надавав доступ до речей та документів у рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.
Голова НБУ Яків Смолій під час виступу у Верховній раді 17 січня 2019 року заявив, що Україна у 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.