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Через систему електронних платежів за рік пройшло 25 трлн гривень

Новини » Фінанси    22.01.2019 - 10:26
Через систему електронних платежів за рік пройшло 25 трлн гривень
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

За день в системі платежів проходило 100 млрд грн

Через систему електронних платежів Національного банку України у 2018 році було здійснено 357 млн початкових платежів на суму 25 трлн грн, що більше на 7,5% за кількістю та 19% за сумою, ніж у 2017 році (332 млн початкових платежів на суму 21 трлн грн відповідно). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Як зазначили в НБУ, переважна більшість початкових платежів у 2018 році надіслана до системи банками України та їх філіями - 93% від їх загальної кількості.

Упродовж минулого року в СЕП у середньому за день оброблялося 1,4 млн початкових платежів на суму 101 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня близько 10 млн платежів.

Як свідчить структура платежів у системі у 2018 році:

за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

  • до 1 тис. грн - 53%
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 43%
  • від 100 тис. грн і більше - 4%

за сумою найбільше платежів припадало на великі платежі:

  • до 1 тис. грн - менше 1%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 7%;
  • від 100 тис. грн і більше - 92%;

Нагадаємо, Національний банк протягом 2018 року 146 разів надавав доступ до речей та документів у рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Голова НБУ Яків Смолій під час виступу у Верховній раді 17 січня 2019 року заявив, що Україна у 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.

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