Через сильний дощ в Одесі батьки можуть залишити дітей вдома 19 жовтня
Через значний дощ, який прогнозують в Одесі в ніч на 19 жовтня, батьки можуть залишити дітей вдома. Для тих, хто не прийде до закладів освіти, навчання організують дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язків Одеського міського голови Ігоря Коваля.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на 19 жовтня в Одесі очікується значний дощ, а протягом дня - опади.
Батьків просять самостійно оцінити, чи безпечно дитині дістатися до закладу освіти.
Якщо дитина залишиться вдома, вона навчатиметься дистанційно: педагоги нададуть матеріали, завдання і консультації.
Заклади освіти продовжать працювати. Для дітей, які прийдуть на заняття, організують навчання в безпечних умовах. Подробиці повідомлять адміністрації шкіл і садочків.
Крім негоди, Одещина потерпає від російських ударів по енергетиці. Вранці 18 жовтня через атаку на енергооб'єкти в області знову запровадили аварійні відключення. За даними ДТЕК, без світла залишилися 24,1 тисячі родин у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах.