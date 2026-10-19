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Через сильний дощ в Одесі батьки можуть залишити дітей вдома 19 жовтня

02:10 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
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Через значний дощ, який прогнозують в Одесі в ніч на 19 жовтня, батьки можуть залишити дітей вдома. Для тих, хто не прийде до закладів освіти, навчання організують дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язків Одеського міського голови Ігоря Коваля.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на 19 жовтня в Одесі очікується значний дощ, а протягом дня - опади.

Батьків просять самостійно оцінити, чи безпечно дитині дістатися до закладу освіти.

Якщо дитина залишиться вдома, вона навчатиметься дистанційно: педагоги нададуть матеріали, завдання і консультації.

Заклади освіти продовжать працювати. Для дітей, які прийдуть на заняття, організують навчання в безпечних умовах. Подробиці повідомлять адміністрації шкіл і садочків.

Крім негоди, Одещина потерпає від російських ударів по енергетиці. Вранці 18 жовтня через атаку на енергооб'єкти в області знову запровадили аварійні відключення. За даними ДТЕК, без світла залишилися 24,1 тисячі родин у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах.

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