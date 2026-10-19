Через сильний дощ в Одесі батьки можуть залишити дітей вдома 19 жовтня

Додати як бажане джерело в Google

Через значний дощ, який прогнозують в Одесі в ніч на 19 жовтня, батьки можуть залишити дітей вдома. Для тих, хто не прийде до закладів освіти, навчання організують дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язків Одеського міського голови Ігоря Коваля.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на 19 жовтня в Одесі очікується значний дощ, а протягом дня - опади. Батьків просять самостійно оцінити, чи безпечно дитині дістатися до закладу освіти. Якщо дитина залишиться вдома, вона навчатиметься дистанційно: педагоги нададуть матеріали, завдання і консультації. Заклади освіти продовжать працювати. Для дітей, які прийдуть на заняття, організують навчання в безпечних умовах. Подробиці повідомлять адміністрації шкіл і садочків.