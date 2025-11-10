Через шпарину у санкціях. Австралія продовжує імпортувати нафтопродукти з РФ, - ЗМІ

Хоча прямі постачання нафтопродуктів до Австралії з Росії заборонені, нові дані свідчать про існування лазівки в системі санкцій. Так, країна може отримувати нафтопродукти, якщо вони були перероблені у третіх країнах.

За підрахунками аналітичного центру CREA, з 2023 року в такий спосіб до Австралії надійшло понад 3 млн тон палива.

Аналітик CREA Вайбхав Рагунандан наголошує, що така схема фактично сприяє зростанню видобутку нафти в Росії та збільшує доходи її бюджету.

За його словами, така ситуація не лише підтримує присутність російської нафти на світовому ринку, а й дозволяє австралійським компаніям отримувати прибуток від цих операцій.

Згідно з офіційною статистикою, з січня 2023 року близько 25% імпорту переробленої нафти в Австралію надходить із Сінгапуру.

Роль Сінгапуру

Важливою ланкою в цьому ланцюзі постачань є Універсальний термінал порту Джуронг у Сінгапурі, який частково належить інвестиційному фонду банку Macquarie. За оцінками аналітиків, близько третини російських нафтопродуктів, що прибувають до Сінгапуру, проходять саме через цей термінал.

У відповідь на запит журналістів у Macquarie заявили, що контрольний пакет терміналу належить сінгапурській державній структурі, а його діяльність відповідає місцевим і міжнародним законам. Водночас у банку не підтвердили, що через термінал не продавалася нафта російського походження до Австралії.

Зазначений термінал постачав пальне великим трейдинговим компаніям, таким як Trafigura та Vitol. Надалі Vitol перепродував це пальне, зокрема, компанії Shell та оператору паливних мереж Viva Energy, який забезпечує паливом Збройні сили Австралії.