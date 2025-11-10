Через щель в санкциях. Австралия продолжает импортировать нефтепродукты из РФ, - СМИ

Хотя прямые поставки нефтепродуктов в Австралию из России запрещены, новые данные свидетельствуют о существовании лазейки в системе санкций. Так, страна может получать нефтепродукты, если они были переработаны в третьих странах.

По подсчетам аналитического центра CREA, с 2023 года таким образом в Австралию поступило более 3 млн тонн топлива.

Аналитик CREA Вайбхав Рагунандан отмечает, что такая схема фактически способствует росту добычи нефти в России и увеличивает доходы ее бюджета.

По его словам, такая ситуация не только поддерживает присутствие российской нефти на мировом рынке, но и позволяет австралийским компаниям получать прибыль от этих операций.

Согласно официальной статистике, с января 2023 года около 25% импорта переработанной нефти в Австралию поступает из Сингапура.

Роль Сингапура

Важным звеном в этой цепи поставок является Универсальный терминал порта Джуронг в Сингапуре, который частично принадлежит инвестиционному фонду банка Macquarie. По оценкам аналитиков, около трети российских нефтепродуктов, прибывающих в Сингапур, проходят именно через этот терминал.

В ответ на запрос журналистов в Macquarie заявили, что контрольный пакет терминала принадлежит сингапурской государственной структуре, а его деятельность соответствует местным и международным законам. В то же время в банке не подтвердили, что через терминал не продавалась нефть российского происхождения в Австралию.

Указанный терминал поставлял топливо крупным трейдинговым компаниям, таким как Trafigura и Vitol. В дальнейшем Vitol перепродавал это топливо, в частности, компании Shell и оператору топливных сетей Viva Energy, который обеспечивает топливом Вооруженные силы Австралии.