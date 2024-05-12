Через руйнування енергетики потрібно вирішувати питання збуту вугілля, - експерт

Через руйнування енергетичних об’єктів російськими атаками питання збуту накопиченого на складах вугілля дуже складне і його треба вирішувати.

За його словами, сьогодні на складах більше півтора мільйона тонн вугілля.

"При тій кількості вугільних теплових енергоблоків (доступних після масованих обстрілів теплової генерації Росією, - ред.) - це не те що достатньо, це зайва кількість. Але підприємства працюють. І я думаю, що, особливо, західний регіон - Львіввугілля, та й, і по ДТЕКу є велика проблема (зі збутом вугілля, - ред.). Людям же треба працювати, їм потрібно платити зарплату. Ми не можемо зараз собі дозволити і сказати - нам вугілля не потрібне, все, ми закриваємо шахти. А ці шахти треба утримувати", - пояснив він.

За словами Плачкова, питанням зі збутом вугілля потрібно займатися і на якийсь період його можна стабілізувати і вирішити.

"Для того, щоб люди працювали, щоб ми могли утримувати ці шахти. Це ж треба відкачувати воду і т.д. Шахту не можна взяти, кинути і піти. Це одразу екологічна катастрофа для регіону", - застеріг він.

Раніше повідомлялося, що на переконання експертів, у разі продовження обстрілів енергетичних об’єктів державні та приватні шахти і теплоелектростанції очікує проблема переповнених складів з вугіллям, яке ніде спалити.