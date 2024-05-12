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Через руйнування енергетики потрібно вирішувати питання збуту вугілля, - експерт

Неділя 12 травня 2024 21:37
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Через руйнування енергетики потрібно вирішувати питання збуту вугілля, - експерт Фото: через руйнування енергетики потрібно вирішувати питання збуту вугілля (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Через руйнування енергетичних об’єктів російськими атаками питання збуту накопиченого на складах вугілля дуже складне і його треба вирішувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

За його словами, сьогодні на складах більше півтора мільйона тонн вугілля.

"При тій кількості вугільних теплових енергоблоків (доступних після масованих обстрілів теплової генерації Росією, - ред.) - це не те що достатньо, це зайва кількість. Але підприємства працюють. І я думаю, що, особливо, західний регіон - Львіввугілля, та й, і по ДТЕКу є велика проблема (зі збутом вугілля, - ред.). Людям же треба працювати, їм потрібно платити зарплату. Ми не можемо зараз собі дозволити і сказати - нам вугілля не потрібне, все, ми закриваємо шахти. А ці шахти треба утримувати", - пояснив він.

За словами Плачкова, питанням зі збутом вугілля потрібно займатися і на якийсь період його можна стабілізувати і вирішити.

"Для того, щоб люди працювали, щоб ми могли утримувати ці шахти. Це ж треба відкачувати воду і т.д. Шахту не можна взяти, кинути і піти. Це одразу екологічна катастрофа для регіону", - застеріг він.

Раніше повідомлялося, що на переконання експертів, у разі продовження обстрілів енергетичних об’єктів державні та приватні шахти і теплоелектростанції очікує проблема переповнених складів з вугіллям, яке ніде спалити.

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