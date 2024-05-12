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Из-за разрушения энергетики нужно решать вопрос сбыта угля, - эксперт

Воскресенье 12 мая 2024 21:37
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Из-за разрушения энергетики нужно решать вопрос сбыта угля, - эксперт Фото: из-за разрушения энергетики нужно решать вопросы сбыта угля (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Из-за разрушения энергетических объектов российскими атаками вопрос сбыта накопленного на складах угля очень сложен и его нужно решать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета союза Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

По его словам, сегодня на складах более полутора миллионов тонн угля.

"При том количестве угольных тепловых энергоблоков (доступных после массированных обстрелов тепловой генерации Россией, - ред.) - не то что достаточно, это лишнее количество. Но предприятия работают. И я думаю, что, особенно, западный регион - Львовуголь, да и, и по ДТЭК есть большая проблема (со сбытом угля, - ред.) Людям же нужно работать, им нужно платить зарплату. нужно содержать", - объяснил он.

По словам Плачкова, вопросом со сбытом угля следует заниматься и на какой-то период его можно стабилизировать и решить.

"Для того чтобы люди работали, чтобы мы могли удерживать эти шахты. Это же надо откачивать воду и т.д. Шахту нельзя взять, бросить и уйти. Это сразу экологическая катастрофа для региона", - предостерег он.

Ранее сообщалось, что по убеждению экспертов, в случае продолжения обстрелов энергетических объектов государственные и частные шахты и теплоэлектростанции ожидает проблема переполненных складов с негде сжечь уголь.

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