Из-за отчаяния Россия "изучает договоренности" с Северной Кореей, - Госдеп

Российская Федерация из-за отчаяния в войне против Украины начала изучать договоренности с КНДР, чтобы найти источник для изготовления ключевых ресурсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

По словам Прайса, несмотря на отчаяние, Россия и в дальнейшем является опасным противником. Россиян уже обратились за помощью к Ирану с просьбой предоставить товары, которые она не может лично производить или покупать.

"Отчасти это отражение экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России", - добавил Прайс

Как отметил представитель Госдепа, из-за невозможности производить ключевые ресурсы, Москва обратилась за помощью к Ирану и начала "изучать договоренности" с Северной Кореей.