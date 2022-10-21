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Из-за отчаяния Россия "изучает договоренности" с Северной Кореей, - Госдеп

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Пятница 21 октября 2022 09:31
Из-за отчаяния Россия "изучает договоренности" с Северной Кореей, - Госдеп Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация из-за отчаяния в войне против Украины начала изучать договоренности с КНДР, чтобы найти источник для изготовления ключевых ресурсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

По словам Прайса, несмотря на отчаяние, Россия и в дальнейшем является опасным противником. Россиян уже обратились за помощью к Ирану с просьбой предоставить товары, которые она не может лично производить или покупать.

"Отчасти это отражение экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России", - добавил Прайс

Как отметил представитель Госдепа, из-за невозможности производить ключевые ресурсы, Москва обратилась за помощью к Ирану и начала "изучать договоренности" с Северной Кореей.

Напомним, РБК-Украина писалл о том, что Северная Корея выступила против во время голосования Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции, осуждающей незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.

Тем временем Британия ввела санкции против Ирана за поставку в Россию дронов-камикадзе.

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