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Через розміщення в Білорусі "вагнерівців" у Польщі очікують міграційну кризу

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Польща, Середа 05 липня 2023 03:09
Через розміщення в Білорусі "вагнерівців" у Польщі очікують міграційну кризу Фото: вагнерівців у Білорусі можуть використати для міграційною кризи на кордоні з Польщею (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Група "вагнерівців", перебуваючи в Білорусі, може підштовхнути мігрантів рухатись до польського кордону та спричинити кризу.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польща Мацей Вонсік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Після повідомлень, що "вагнерівців" перекинуть в Білорусь, Польща очікує, що режим Лукашенка може використати найманців Пригожина для провокакій на польському кордоні.

"Ці криваві найманці, часто злочинці, можуть виконувати будь-які завдання. Вони можуть ходити в оточенні Лукашенка, виконувати його завдання. Вони також можуть підштовхувати мігрантів до польського кордону", – зазначив Вонсік.

Реакція Польщі на переміщення в Білорусь "вагнерівців"

Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський заявив, що через напружену ситуацію Польща направить до свого кордону з Білоруссю ще 500 правоохоронців. Він зауважив, що вони приєднаються до 5 тисяч прикордонників й 2 тисяч солдат, які вже знаходяться там.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що мета переміщення "вагнерівців" у Білорусь наразі невідома, однак укріплення кордону це нормальна реакція на ймовірні загрози.

"Вагнерівці" в Білорусі

Пригожин несподівано припинив свій бунт в РФ, не дійшовши 200 км до Москви, після того як провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Диктатор пообіцяв ромістити найманців Пригожина на території Білорусі. Моніторинговий канал повідомив, що там вже будуються табори, де можуть розміститись "тисячі вагнерівців".

Станом на 1 липня переміщення найманців до Білорусі не фіксували.

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Вагнерівці Польща кордон з Білоруссю
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