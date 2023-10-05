ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через російський обстріл Херсона загинуло двоє людей

Херсон, Четвер 05 жовтня 2023 18:48
UA EN RU
Через російський обстріл Херсона загинуло двоє людей Ілюстративне фото: через російський обстріл Херсона загинуло двоє людей (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні вчергове обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинули двоє мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка та голову ОВА Олександра Прокудіна.

Під час повітряної тривоги у Херсонській області російські окупанти обстріляли обласний центр з тимчасово окупованого лівого берега.

Тим часом Прокудін повідомив, що загарбники завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонської області близько 17:30. За його словами, є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури.

"За останньою інформацією, у Херсоні на цю годину через російську агресію двоє людей загинули, один отримав поранення", - написав Мрочко.

Обстріли Херсона

Після звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти регіони.

При цьому, в ОВА повідомили про збільшення кількості обстрілів Херсона та області. В адміністрації уточнюють, що росіяни почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не застосовували.

Зазначимо, що сьогодні росіяни обстріляли Херсон вже вдвічі - зранку та вдень.

Нагадаємо, що цього тижня під обстріл у Херсоні потрапив автомобіль поліцейських, у якому були двоє патрульних. Один із них помер у лікарні під час операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України