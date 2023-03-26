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Через російські обстріли за минулу добу загинули 5 українців, ще 25 поранені

Фото: через удари окупантів 25 березня 5 осіб загинули (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Через обстріли російських окупантів за минулу добу в Україні загинули 5 осіб. Ще 25 українців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

За даними Міноборони, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей.

Окупанти застосували міномети, танки, артилерію, РСЗВ, зенітно-ракетні комплекси С-300, безпілотник "Ланцет", тактичну авіацію. Всього росіяни обстріляли 132 населені пункти, внаслідок чого пошкоджено 63 об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 25 березня російська армія вдарила по Нікополю з безпілотника.

Також окупанти вночі завдали ракетного удару по Краматорську і зранку обстрілюють Авдіївку.

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