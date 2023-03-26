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Из-за российских обстрелов за минувшие сутки погибли 5 украинцев, еще 25 ранены

Фото: из-за ударов оккупантов 25 марта 5 человек погибли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за обстрелов российских оккупантов за минувшие сутки в Украине погибли 5 человек. Еще 25 украинцев получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей.

Оккупанты применили минометы, танки, артиллерию, РСЗО, зенитно-ракетные комплексы С-300, беспилотник "Ланцет", тактическую авиацию. Всего россияне обстреляли 132 населенных пункта, в результате чего повреждены 63 объекта инфраструктуры.

Напомним, вечером 25 марта российская армия ударила по Никополю из беспилотника.

Также оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Краматорску и с утром обстреливают Авдеевку.

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