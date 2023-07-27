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Через ризики. Литва може припинити автобусне сполучення з Білоруссю

Фото: Литва може закрити автобусні рейси до Білорусі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Литві розглядають можливість припинення автобусних перевезень до Білорусі через ризики для громадян країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV3.

З таким проханням литовське Міністерство транспорту звернулось до департаменту державної безпеки. У зверненні йдеться, що якщо такі рейси визнають ризиковими, то у країні "вживатимуть певних заходів для скорочення або припинення пасажирських перевезень, які здійснювалися до цього часу".

За даними Адміністрації безпеки транспорту Литви, зараз курсує 66 автобусних маршрутів до Білорусі або через Білорусь - там працює 11 литовських і 22 білоруських перевізників.

Відносини Литви та Білорусі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Литва почала з обережністю ставитись до Білорусі. Водночас, ті періодично влаштовують провокації. Наприклад, під час саміту НАТО у Вільнюсі, Білорусь провела навчальні стрільби біля кордону Литви.

Нещодавно в РБ розгорнулись сили "Вагнера", які теж можуть становити потенційну небезпеку для Литви. 

Крім цього, департамент держбезпеки Литви в цьому місяці попереджав про небезпеку поїздок до Білорусі, адже спецслужби РБ активно намагаються вербувати литовських громадян.

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