Из-за рисков. Литва может прекратить автобусное сообщение с Беларусью

С такой просьбой литовское Министерство транспорта обратилось в департамент государственной безопасности. В обращении говорится, что если такие рейсы признают рисковыми, то в стране "будут принимать определенные меры для сокращения или прекращения осуществлявшихся до сих пор пассажирских перевозок".

По данным Администрации безопасности транспорта Литвы, сейчас курсирует 66 автобусных маршрутов в Беларусь или через Беларусь - там работает 11 литовских и 22 белорусских перевозчика.

Отношения Литвы и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва начала с осторожностью относиться к Беларуси. В то же время те периодически устраивают провокации. Например, во время саммита НАТО в Вильнюсе Беларусь провела учебные стрельбы у границы Литвы.

Недавно в РБ развернулись силы "Вагнера", которые тоже могут представлять потенциальную опасность для Литвы.

Кроме того, департамент госбезопасности Литвы в этом месяце предупреждал об опасности поездок в Беларусь, ведь спецслужбы РБ активно пытаются вербовать литовских граждан.

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