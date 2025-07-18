Не через рік і навіть не через п'ять: Мерц зробив сумний прогноз щодо вступу України до ЄС

"Нашим головним пріоритетом є, перш за все, зробити все можливе, щоб припинити цю війну. Потім ми поговоримо про відбудову України", - сказав Мерц.

Канцлер додав, що на відбудову України буде витрачено щонайменше кілька років. Відбудова країни після війни "буде пов’язана з процесом, що дозволить України стати членом ЄС". Але поки в Україні ведеться війна, її вступ до ЄС залишається неможливим.

Румунський президент Дан, зі свого боку, наголосив на тому, що Євросоюз повинен прийняти кожну країну, яка виконала для цього усі вимоги. Це стосується й України.