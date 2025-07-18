Не через рік і навіть не через п'ять: Мерц зробив сумний прогноз щодо вступу України до ЄС

Україна навряд чи зможе вступити у Європейський Союз до 2034 року. Спочатку потрібно, щоб в країні припинилася війна, а потім потрібно буде відбудовувати усе зруйноване.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном, повідомляє РБК-Україна із посиланням на N-tv.
"Нашим головним пріоритетом є, перш за все, зробити все можливе, щоб припинити цю війну. Потім ми поговоримо про відбудову України", - сказав Мерц.
Канцлер додав, що на відбудову України буде витрачено щонайменше кілька років. Відбудова країни після війни "буде пов’язана з процесом, що дозволить України стати членом ЄС". Але поки в Україні ведеться війна, її вступ до ЄС залишається неможливим.
Румунський президент Дан, зі свого боку, наголосив на тому, що Євросоюз повинен прийняти кожну країну, яка виконала для цього усі вимоги. Це стосується й України.
Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу 28 лютого 2022 року. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС.
У лютому 2025 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може стати членом Євросоюзу раніше 2030 року, якщо продовжить реформи. У червні-липні 2025 року обговорювалася можливість відкрити перший переговорний кластер з Україною. Проте цю ідею заблокувала проросійська Угорщина.
При цьому відомо, що Брюссель поставив за мету велике розширення ЄС до 2030 року. Так, 2030 року блок планує розростися аж до 36 держав (сьогодні їх у союзі 27).
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