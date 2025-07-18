Не через год и даже не через пять: Мерц сделал грустный прогноз о вступлении Украины в ЕС

Украина вряд ли сможет вступить в Европейский Союз до 2034 года. Сначала нужно, чтобы в стране прекратилась война, а потом нужно будет отстраивать все разрушенное.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом Румынии Никушором Даном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-tv.
"Нашим главным приоритетом является, прежде всего, сделать все возможное, чтобы прекратить эту войну. Затем мы поговорим о восстановлении Украины", - сказал Мерц.
Канцлер добавил, что на восстановление Украины будет потрачено как минимум несколько лет. Восстановление страны после войны "будет связано с процессом, который позволит Украине стать членом ЕС". Но пока в Украине ведется война, ее вступление в ЕС остается невозможным.
Румынский президент Дан, со своей стороны, отметил, что Евросоюз должен принять каждую страну, которая выполнила для этого все требования. Это касается и Украины.
Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз 28 февраля 2022 года. 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в ЕС.
В феврале 2025 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может стать членом Евросоюза раньше 2030 года, если продолжит реформы. В июне-июле 2025 года обсуждалась возможность открыть первый переговорный кластер с Украиной. Однако эту идею заблокировала пророссийская Венгрия.
При этом известно, что Брюссель поставил целью большое расширение ЕС до 2030 года. Так, в 2030 году блок планирует разрастись до 36 государств (сегодня их в союзе 27).
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