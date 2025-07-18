Не через год и даже не через пять: Мерц сделал грустный прогноз о вступлении Украины в ЕС

"Нашим главным приоритетом является, прежде всего, сделать все возможное, чтобы прекратить эту войну. Затем мы поговорим о восстановлении Украины", - сказал Мерц.

Канцлер добавил, что на восстановление Украины будет потрачено как минимум несколько лет. Восстановление страны после войны "будет связано с процессом, который позволит Украине стать членом ЕС". Но пока в Украине ведется война, ее вступление в ЕС остается невозможным.

Румынский президент Дан, со своей стороны, отметил, что Евросоюз должен принять каждую страну, которая выполнила для этого все требования. Это касается и Украины.