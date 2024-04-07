Під ударом Одеса, Харків і не тільки: що відомо наслідки нічної атаки

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Сил оборони півдня України, голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова, голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Повітряних сил ЗСУ.

Чим атакувала РФ

Цієї ночі Росія випустила по Україні керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму та 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим).

Сили протиповітряної оборони збили всі 17 дронів. ППО працювала у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Одеса

Близько 22:00 загарбники випустили ракету, імовірно, "Іскандер-М" по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна і технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з підприємств - в неї акубаротравма.

Опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу "Шахед" уже в іншому напрямку.

Дніпропетровська область

У регіоні вночі збили 11 дронів-камікадзе. По два - у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім - у Камʼянському.

У Кам'янському районі через падіння уламків пошкодило декілька будівель та автівки.

Харків

Як розповів глава Харківської ОВА, о 00:50 війська РФ вдарили по Харкову безпілотниками типу "Шахед", через ворожу атаку було пошкоджено приватний будинок. Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення.

Крім того, 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.

В адміністрації додали, що о 01:40 росіяни вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах - там без постраждалих.

Запоріжжя

Голова Запорізької ОВА повідомив, що росіяни атакували Запоріжжя безпілотником, постраждав 54-річний чоловік.