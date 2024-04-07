RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за воздушной атаки в Одессе есть пострадавшая, в Днепропетровской области повреждены здания

Фото: россияне обстреляли Одессу и Днепропетровскую область (Павел Петров/ГСЧС Украины)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 6 апреля российские военные ударили баллистической ракетой по Одессе, а ночью атаковали беспилотниками Shahed Днепропетровскую область. В результате обстрелов есть пострадавшае и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Одесса

Около 22:00 захватчики выпустили ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру.

В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий - у нее акубаротравма.

В полночь враг продолжил террор и осуществил атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" уже в другом направлении.

Днепропетровская область

"В течение почти трехчасовой боевой работы сил противовоздушной обороны все 11 ударных дронов уничтожены в небе над Днепропетровской областью. Вследствие падения обломков сбитых БпЛА, повреждены несколько зданий и машины", - говорится в сообщении.

Харьков

Как рассказал глава Харьковской ОВА, в 00:50 войска РФ ударили по Харькову беспилотниками типа "Шахед", из-за вражеской атаки был поврежден частный дом. Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения.

Кроме того, 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте.

В администрации добавили, что в 01:40 россияне ударили "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам - там без пострадавших.

Обстрелы юга Украины

6 апреля в 21:45 на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Позже в Одессе прогремели мощные взрывы.

Ближе к полуночи россияне запустили по территории Украины ударные беспилотники. БпЛА летели со стороны Запорожья в направлении Днепропетровской области.

Агрессор использовал для ночной атаки 17 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили все дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины