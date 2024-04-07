Из-за воздушной атаки в Одессе есть пострадавшая, в Днепропетровской области повреждены здания

Одесса

Около 22:00 захватчики выпустили ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру.

В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий - у нее акубаротравма.

В полночь враг продолжил террор и осуществил атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" уже в другом направлении.

Днепропетровская область

"В течение почти трехчасовой боевой работы сил противовоздушной обороны все 11 ударных дронов уничтожены в небе над Днепропетровской областью. Вследствие падения обломков сбитых БпЛА, повреждены несколько зданий и машины", - говорится в сообщении.

Харьков

Как рассказал глава Харьковской ОВА, в 00:50 войска РФ ударили по Харькову беспилотниками типа "Шахед", из-за вражеской атаки был поврежден частный дом. Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения.

Кроме того, 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте.

В администрации добавили, что в 01:40 россияне ударили "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам - там без пострадавших.