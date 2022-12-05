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Через ракетну атаку у великих містах перебої з інтернетом: де саме

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Одеса, Суми, Житомир, Понеділок 05 грудня 2022 15:33
Через ракетну атаку у великих містах перебої з інтернетом: де саме Фото: у великих містах перебої з інтернетом (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Через ракетну атаку на Україну 5 грудня у великих містах спостерігаються перебої з доступом в інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сервіс Netblocks .

"Підтверджено: дані показують, що у багатьох регіонах України постраждав зв'язок через нові російські ракетні атаки в понеділок, при цьому влада також вводить аварійні відключення, щоб розвантажити енергомережі", - йдеться в повідомленні.

За даними сервісу, перебої з інтернетом зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі.

Через ракетну атаку у великих містах перебої з інтернетом: де саме

Фото: перебої з інтернетом в Україні (twitter.com/netblocks)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сумська область повністю залишилася без електрики, а Житомир наразі частково без світла.

Зазначимо, на тлі ракетної атаки у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса Житомир Інтернет ракетный удар
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