Через ракетну атаку у великих містах перебої з інтернетом: де саме
Через ракетну атаку на Україну 5 грудня у великих містах спостерігаються перебої з доступом в інтернет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сервіс Netblocks .
"Підтверджено: дані показують, що у багатьох регіонах України постраждав зв'язок через нові російські ракетні атаки в понеділок, при цьому влада також вводить аварійні відключення, щоб розвантажити енергомережі", - йдеться в повідомленні.
За даними сервісу, перебої з інтернетом зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі.
Фото: перебої з інтернетом в Україні (twitter.com/netblocks)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сумська область повністю залишилася без електрики, а Житомир наразі частково без світла.
Зазначимо, на тлі ракетної атаки у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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