Из-за ракетной атаки в крупных городах перебои с интернетом: где именно

Из-за ракетной атаки на Украину 5 декабря в крупных города наблюдаются перебои с доступом в интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный сервис Netblocks .

"Подтверждено: данные показывают, что во многих регионах Украины пострадала связь из-за новых российских ракетных атак в понедельник, при этом власти также вводят аварийные отключения, чтобы разгрузить энергосети", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, перебои с интернетом зафиксированы в Сумах, Житомире и Одессе.

Фото: перебои с интернетом в Украине (twitter.com/netblocks)