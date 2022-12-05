Из-за ракетной атаки в крупных городах перебои с интернетом: где именно
Из-за ракетной атаки на Украину 5 декабря в крупных города наблюдаются перебои с доступом в интернет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный сервис Netblocks.
"Подтверждено: данные показывают, что во многих регионах Украины пострадала связь из-за новых российских ракетных атак в понедельник, при этом власти также вводят аварийные отключения, чтобы разгрузить энергосети", - говорится в сообщении.
По данным сервиса, перебои с интернетом зафиксированы в Сумах, Житомире и Одессе.
Фото: перебои с интернетом в Украине (twitter.com/netblocks)
Напомним, ранее сообщалось, что Сумская область полностью осталась без электричества, а Житомир на данный момент частично без света.
Отметим, на фоне ракетной атаки в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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