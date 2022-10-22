ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через ракетний удар у Рівному запроваджують віялові відключення: подробиці

Новость на русском →
Рівне, Субота 22 жовтня 2022 18:58
Через ракетний удар у Рівному запроваджують віялові відключення: подробиці Фото: Через ракетний удар у Рівному запроваджують віялові відключення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Після ракетного удару у Рівному не вистачає напруги у мережах. Саме тому у місті та громадах області запроваджують віялові відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.

"Через дефіцит потужності, який виник у електромережах області внаслідок ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, вимушені ввести графіки обмеження електропостачання по м. Рівне та громадах області", - йдеться у повідомленні.

Міський голова повідомив, що електропостачання буде відсутнє на вулицях обласного центру:

  • Коновальця;
  • Волинської Дивізі;
  • Мельника;
  • Князя Романа;
  • Богоявленська;
  • частково Гагаріна;
  • частково Грушевського.

Також Третяк повідомив про почерговів стабілізаційні відключення на Володимиреччині, Сарненщині, Дубровиччині, Березнівщині, Гощанщині, Острожчині, Костопільщині, Кореччині, Здолбунівщині.

"Не перевантажуйте мережі енергоємними електроприладами і з розумінням ставитися до роботи енергетиків, які безперервно шукають можливість для відновлення електропостачання кожного споживача", - додав Третяк.

Нагадаємо, що після ракетного удару у Рівному не вистачає напруги у мережах. Місцевих мешканців просять не включати прилади, окрім зарядних пристроїв.

Сьогодні російські війська вдарили ракетами по Рівному, у місті є "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

У зв'язку з ударами у Рівному можливі перебої з тиском води у будинках та збій роботи мережі Інтернет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне Рівненська область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції