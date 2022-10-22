Из-за ракетного удара в Ровно вводят веерные отключения: подробности
После ракетного удара в Ровно не хватает напряжения в сетях. Именно поэтому в городе и общинах области вводят веерные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третьяка.
"Из-за дефицита мощности, возникшего в электросетях области вследствие вражеских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, вынуждены ввести графики ограничения электроснабжения по г. Ровно и общинам области", - говорится в сообщении.
Городской голова сообщил, что электроснабжение будет отсутствовать на улицах областного центра:
- Коновальца;
- Волынской Дивизии;
- Мельника;
- Князя Романа;
- Богоявленская;
- частично Гагарина;
- частично Грушевского.
Также Третяк сообщил о поочередных стабилизационных отключениях на Владимиреччине, Сарненщине, Дубровиччине, Березновщине, Гощанщине, Острожчине, Костопольщине, Коречине, Здолбуновщине.
"Не перегружайте сети энергоемкими электроприборами и с пониманием относиться к работе энергетиков, непрерывно ищущих возможность восстановления электроснабжения каждого потребителя", - добавил Третяк.
Напомним, что после ракетного удара в Ровно не хватает напряжения в сетях. Местных жителей просят не включать приборы, кроме зарядных устройств.
Сегодня российские войска ударили ракетами по Ровно, в городе есть "прилеты" по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв.
В связи с ударами в Киеве возможны перебои с давлением воды в домах и сбой работы сети Интернет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .