Из-за ракетного удара в Ровно вводят веерные отключения: подробности

После ракетного удара в Ровно не хватает напряжения в сетях. Именно поэтому в городе и общинах области вводят веерные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третьяка.

"Из-за дефицита мощности, возникшего в электросетях области вследствие вражеских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, вынуждены ввести графики ограничения электроснабжения по г. Ровно и общинам области", - говорится в сообщении.

Городской голова сообщил, что электроснабжение будет отсутствовать на улицах областного центра:

Коновальца;

Волынской Дивизии;

Мельника;

Князя Романа;

Богоявленская;

частично Гагарина;

частично Грушевского.

Также Третяк сообщил о поочередных стабилизационных отключениях на Владимиреччине, Сарненщине, Дубровиччине, Березновщине, Гощанщине, Острожчине, Костопольщине, Коречине, Здолбуновщине.

"Не перегружайте сети энергоемкими электроприборами и с пониманием относиться к работе энергетиков, непрерывно ищущих возможность восстановления электроснабжения каждого потребителя", - добавил Третяк.