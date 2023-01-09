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Через ракетний удар по ринку під Куп'янськом є жертва

Фото: через ракетний удар по ринку під Куп'янськом є жертва (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

Під час ракетного удару російських окупантів по ринку в селищі Шевченкове Куп'янського району загинула жінка. Їй було 60 років.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"За уточненою інформацією, на жаль, загинула 60-річна жінка", - написав він.

За його словами, всіх інших постраждалих госпіталізовано.

"Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали", - додав Тимошенко.

Як повідомлялось, у понеділок, 9 січня, російські військові атакували ракетами селище Шевченкове, що в Куп'янському районі Харківської області. Під удар потрапив місцевий ринок, вже відомо про 7 постраждалих, в тому числі 13-річна дівчинка-підліток.

Пізніше стало відомо, що під завалами після обстрілу ринку можуть бути люди. Росіяни вдарили по ринку ракетами С-300.

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