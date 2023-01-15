Через ракетний удар по Дніпру загинули вже 23 людини

За даними на 13.00 через влучання російської ракети в Дніпрі загинули вже 23 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду .

"За даними ДСНС станом на 13:00 відомо про 23 загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 особи, з них 13 дітей", - йдеться в повідомленні.

При цьому врятовано 39 осіб, у тому числі 6 дітей. Отримано 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб.