UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через ракетний удар по Дніпру загинули вже 23 людини

Фото: через ракетний удар по Дніпру загинули вже 23 людини (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на 13.00 через влучання російської ракети в Дніпрі загинули вже 23 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду.

"За даними ДСНС станом на 13:00 відомо про 23 загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 особи, з них 13 дітей", - йдеться в повідомленні.

При цьому врятовано 39 осіб, у тому числі 6 дітей. Отримано 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб.

За останніми даними, кількість загиблих налічувала 21 особу. Також з-під завалів вдалося врятувати жінку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроОбстріл