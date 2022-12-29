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Из-за ракетного удара 90% Львова осталось без света

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 09:57
Из-за ракетного удара 90% Львова осталось без света Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Из-за российского ракетного удара без света осталось 90% Львова. В городе возможны перебои с водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

"90% города - без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков", – написал он.

По его словам, трамваи и троллейбусы в городе не курсируют, могут быть перебои с водоснабжением.

"Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", - добавил мэр.

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил: "Часть ракет, которые запустил враг, во Львовской области силы ПВО сбили. Есть угроза повторных ударов. Не покидайте укрытия".

Напомним, во время ракетной атаки на Украину 29 декабря во Львове раздались взрывы. В области работает ПВО.

Российские войска во время массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет.

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