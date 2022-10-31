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Через ракетні обстріли електроенергію відключатимуть у 7 регіонах України, - Галущенко

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ракетний удар зранку 31 року призвів до часткового знеструмлення по Україні. Графіки відключення споживачів були застосовані у Києві та шести областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка у Facebook.

"Ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації", - написав він.

За його даними внаслідок масованої атаки відбулось часткове знеструмлення і екстрено запроваджені графіки відключення споживачів в м. Києві, м. Черкаси, м. Запоріжжя, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях.

Міністр попросив всіх українців у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня сили української протиповітряної оборони збили 44 ракети з понад півсотні випущених Росією. Окупанти застосували літаки-ракетоносці стратегічної авіації у районі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область).

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня читайте у підбірці РБК-Україна.

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Електроенергія