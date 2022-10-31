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Из-за ракетных обстрелов электроэнергию будут отключать в 7 регионах Украины, - Галущенко

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ракетный удар с утра 31 года привел к частичному обесточению по Украине. Графики отключения потребителей были применены в Киеве и в шести областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в Facebook .

"Ракетным обстрелам подверглись электрические подстанции, объектs гидроэнергетики и тепловой генерации", - написал он.

По его данным, в результате массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в г. Киеве, г. Черкассы, г. Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Полтавской областях.

Министр попросил всех украинцев в населенных пунктах, не пострадавших от обстрелов, максимально снизить потребление электроэнергии.

Напомним, утром 31 октября силы украинской противовоздушной обороны сбили 44 ракеты из более полусотни выпущенных Россией. Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации в районе Каспийского моря и Волгодонская (Ростовская область).

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября читайте в подборке РБК-Украина .

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Электроэнергия