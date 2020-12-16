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Через пять дней у России не будет причин не открывать КПВВ "Счастье", - Кравчук

Автор: Роман Тверденко

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" будет полностью готов по всем техническим требованиям через пять дней. После этого у России не будет формальных причин блокировать работу пункта пропуска.

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Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Он отметил, что будет оборудована точка разворота для автобусов, а потому будет выполнено последнее техническое требование к КПВВ для начала его работы.

В начале декабря сообщалось, что боевики продолжают блокировать работу пяти пунктов пропуска на Донбассе - "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Полноценно функционировали только КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Также известно, что с 10 ноября контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли почти 43 тысячи человек. Однако восстановление пропуска через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров остается заблокированным российскими оккупантами.

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