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Через п'ять днів у Росії не буде причин не відкривати КПВВ "Щастя", - Кравчук

Автор: Роман Тверденко

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя" буде повністю готовий по всім технічним вимогам через п'ять днів. Після цього у Росії не буде формальних причин блокувати роботу пункту пропуску.

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Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Він зазначив, що буде обладнана точка розвороту для автобусів, а тому буде виконано останню технічну вимогу до КПВВ для початку його роботи.

На початку грудня повідомлялося, що бойовики продовжують блокувати роботу п'яти пунктів пропуску на Донбасі - "Щастя", "Золоте", "Гнутово", "Майорське" і "Маріїнка". Повноцінно функціонували тільки КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Також відомо, що з 10 листопада контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули майже 43 тисячі осіб. Однак відновлення пропуску через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів залишається заблокованим російськими окупантами.

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